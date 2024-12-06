إدارة بايدن: اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لا أساس لها

صرحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها ترى أن الاتهامات التي وجهتها منظمة العفو الدولية ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة "لا أساس لها".

لكن الإدارة أشارت إلى أن منظمات حقوق الإنسان تلعب "دورا حيويا" في تسليط الضوء على تبعات الصراع.

ورفض نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، يوم الخميس التعليق على تفاصيل التقرير، قائلا إنه "سيترك لمنظمة العفو الدولية التحدث عن تفاصيله". ومع ذلك، أشار إلى أن الإدارة لا تزال تختلف مع الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير، كما فعلت مع تقارير سابقة مماثلة من منظمات أخرى.



وقال باتيل للصحفيين في واشنطن: "كما سمعتم منا من قبل، نحن نختلف مع استنتاجات هذا النوع من التقارير. وقد قلنا سابقا ونواصل القول إن الادعاءات بوقوع إبادة جماعية لا أساس لها. لكن لا يزال هناك دور حيوي تلعبه منظمات المجتمع المدني مثل منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في تقديم المعلومات والتحليل فيما يتعلق بغزة وما يحدث هناك".