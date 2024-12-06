دوري السلة الأمريكي يعود للصين

سيعود دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إلى الصين، في الموسم المقبل، بعد التوصل إلى اتفاق للعب مباريات تحضيرية هناك.

وذلك بعد أكثر من 5 سنوات من حظر الدوري فعليا في الصين، بسبب عدم قيام المفوض آدم سيلفر بمعاقبة داريل موري، على تغريدته التي أيد فيها المحتجين المناهضين للحكومة في هونج كونج.

وسيجري الإعلان عن الاتفاق اليوم الجمعة، وفقا لما ذكره شخص مطلع، تحدث إلى وكالة أسوشيتد برس (أ ب) بشرط عدم الكشف عن هويته، لأن كلا من رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين والمسؤولين الصينيين، لم يتحدثوا علنا عن الموضوع.

وسيلعب بروكلين نتس وفينيكس صنز في مركز ماكاو، يوم 10 أكتوبر 2025، ثم مرة أخرى بعد يومين، وفقا لما ذكره المصدر، مضيفا أن هناك خططا لإجراء مباراتين أخريين في الصين، خلال عام 2026.