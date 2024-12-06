إنجاز لعسل ونوران وهانيا في هونج كونج الفتوحة للاسكواش

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حسم مصطفى عسل ونوران جوهر لاعبا بالم هيلز وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة، تأهلهم إلى الدور نصف نهائي لبطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش.

وتعد منافسات هونج كونج المفتوحة بين فئة البطولات الكبرى بالموسم، وسبق أن تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة ونور الشربيني إلى نصف النهائي أمس الخميس.

وتفوق عسل على طارق مؤمن بنتيجة 3 أشواط دون رد بنتيجة 11-8 و11-6 و11-2، فيما فازت نوران جوهر على ثناء إبراهيم بنتيجة 3-1 جاءت بواقع 11-6 و11-8 و9-11 و5-2، وانتصرت هانيا على البلجيكية تيني جيليس بنتيجة 3-1 جاءت بواقع 11-6 و14-16 و11-4 و11-7.