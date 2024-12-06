سلطات نيوزيلندا تعلن وفاة 3 متسلقين أمريكيين وكندي إثر سقوطهم من أعلى قمة جبلية

أعلنت السلطات النيوزيلندية أن ثلاثة متسلقين جبال - اثنين من الولايات المتحدة وواحد من كندا - في عداد الأموات بعد فقدانهم لمدة خمسة أيام على قمة أوراكي، أعلى قمة في نيوزيلندا.

وقالت مفتشة الشرطة فيكي ووكر إن آثار الأقدام التي شوهدت على الثلوج خلال عمليات المسح الجوي، بالإضافة إلى متعلقات انتُشلت من المنحدرات، دفعت السلطات إلى وقف البحث عنهم، رغم عدم العثور على جثثهم حتى الآن.

المتسلقان الأمريكيان، كورت بلير (56 عامًا) من كولورادو، وكارلوس روميرو (50 عامًا) من كاليفورنيا، كانا مرشدين معتمدين في جبال الألب وفقًا لجمعية مرشدي الجبال الأمريكية. ولم تُعلن السلطات اسم المتسلق الكندي بناءً على طلب أسرته.

بدأ الثلاثة رحلتهم يوم السبت الماضي، حيث وصلوا إلى كوخ في طريقهم إلى القمة. وعندما لم يصلوا إلى نقطة النقل المقررة، تم الإبلاغ عن فقدانهم بعد يومين. وعُثر على أغراض متعلقة بالتسلق يعتقد أنها تخصهم، لكن عملية البحث تعطلت بسبب الأحوال الجوية السيئة التي استمرت ثلاثة أيام.

استخدمت فرق البحث طائرات مسيرة لرصد آثار أقدام ومتعلقات أخرى، بينما رصدت مروحية مواد تضمنت ملابس وفأسًا للجليد وعبوات هلامية للطاقة، وتم جمعها من المنحدرات.

وأضافت ووكر أن عمليات البحث ستُستأنف حال ظهور دلائل جديدة، وتم إحالة القضية للطب الشرعي لمتابعة التحقيقات.