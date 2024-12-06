رئيس جنوب أفريقيا يصل الجزائر في زيارة دولة

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وصل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، في وقت متأخر من مساء يوم الخميس، إلى الجزائر في زيارة دولة بدعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وسيلقي رامافوسا، خطابا أمام أعضاء البرلمان الجزائري في وقت لاحق من اليوم الجمعة، بمقر مجلس الأمة.

وسبق وصول رامافوسا، انعقاد الاجتماع الوزاري للدورة السابعة للجنة الثنائية العليا للتعاون بين الجزائر وجنوب افريقيا. كما انطلق المنتدى الاقتصادي الجزائري-الجنوب افريقي.

وتندرج زيارة رئيس جنوب إفريقيا إلى الجزائر، ضمن الديناميكية الجديدة والقفزة النوعية التي تعرفها العلاقة المتينة بين البلدين وتطلعاتهما المشتركة لتكامل اقتصادي شامل وعملهما من أجل تحقيق السلم والأمن والازدهار في أفريقيا والعالم.