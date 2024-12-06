ترامب يرشح سيناتورا جمهوريا سابقا سفيرا لأمريكا في الصين

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رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الخميس، السيناتور الجمهوري السابق ديفيد بيرديو لشغل منصب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الصين.

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال" إن بيرديو "سيؤدي دورا حاسما في تنفيذ استراتيجيتي الهادفة إلى الحفاظ على السلام في المنطقة وبناء علاقة عمل مثمرة مع القادة الصينيين"، مشيدا بمسيرته، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

ويعتبر السيناتور السابق (74 عاما) عن ولاية جورجيا في جنوب شرقي الولايات المتحدة أحد الجمهوريين الذين دعموا ترامب بشدة عندما رفض الهزيمة في مواجهة خصمه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وخلال عمله في الكونجرس، قاد بيرديو وفدا إلى الصين من "فريق العمل الأمريكي الصيني" في مجلس الشيوخ.

ويأتي اختيار بيرديو في وقت توعد فيه ترامب بكين، حتى قبل توليه منصبه في نهاية يناير، بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على البضائع الواردة من الصين.