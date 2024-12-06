استئناف تدفق النفط الروسي إلى التشيك بعد توقف مؤقت

أعلنت شركة "أورلين يونيبترول"، المشغلة لمصافي النفط في جمهورية التشيك، استئناف تدفق النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" صباح اليوم، بعد توقف مؤقت استمر لعدة أيام.

وجاء الإعلان على لسان مدير الشركة، ماريوس ونوك، الذي أكد عبر منصة "إكس" أن العمليات عادت إلى طبيعتها. وتُشغل "أورلين يونيبترول"، التابعة لمجموعة "أورلين" البولندية، مصفاتي نفط في ليتفينوف بشمال بوهيميا وكرالوبي على نهر فلتافا.

كان وزير الصناعة التشيكي لوكاش فلتشيك قد أعلن في وقت سابق عن توقف الإمدادات عبر الفرع الجنوبي لخط "دروجبا"، دون تقديم تفاصيل عن أسباب التوقف. وردًا على ذلك، سمحت الحكومة التشيكية باستخدام احتياطيات النفط الوطنية لضمان استمرار الإمدادات.

وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية التشيك، إلى جانب سلوفاكيا والمجر، تتمتع بإعفاء مؤقت من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على استيراد النفط الروسي، والتي جاءت ردًا على غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022.

أثار التوقف المؤقت في الإمدادات تكهنات حول احتمال وجود تهديدات للبنية التحتية الحيوية، خاصة بعد تصريحات من سلوفاكيا حول وجود مؤشرات على مخططات دولية لاستهداف منشآت حيوية. ومع ذلك، لم تظهر أدلة واضحة تربط هذا الأمر بتوقف الإمدادات.

وأوضحت شركة "ترانسنفت" الروسية، المسؤولة عن تشغيل خطوط الأنابيب، أن العمليات مستمرة بشكل طبيعي داخل الأراضي الروسية، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال وجود "مشكلات إدارية" كانت وراء هذا التوقف المؤقت.

ينقسم خط أنابيب "دروجبا" إلى فرعين في بيلاروس: الفرع الجنوبي الذي يمر عبر أوكرانيا وسلوفاكيا وصولًا إلى التشيك، والفرع الشمالي الذي يخدم وجهات أخرى.