الجزائر وجنوب أفريقيا توقعان على الإعلان المشترك لإقامة شراكة استراتيجية

وقعت الجزائر وجنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، على الإعلان المشترك لإقامة شراكة استراتيجية بينهما بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس سيريل رامافوسا، إلى الجزائر.

وترأس رامافوسا، مناصفة مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم بين الجزائر وجنوب أفريقيا والتي شملت الابحاث في القطاع الزراعي والابتكار إضافة إلى التعاون الاقتصادي المشترك والتعاون في المجال القانوني والقضائي، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة الفضائية الجزائرية ونظيرتها من جنوب أفريقيا.

كما جرى التوقيع على محضر الدورة السابعة للجنة الثنائية السامية للتعاون بين الجزائر وجنوب أفريقيا.

وترأس تبون، مناصفة مع ورامافوسا، أيضا، أعمال اجتماع اللجنة العليا الثنائية المختلطة للتعاون بين البلدين.

وكان رامافوسا، وصل في وقت متأخر من مساء يوم الخميس، إلى الجزائر في زيارة دولة بدعوة من تبون.

وسبق وصول رامافوسا، انعقاد الاجتماع الوزاري للدورة السابعة للجنة الثنائية العليا للتعاون بين الجزائر وجنوب أفريقيا. كما انطلق المنتدى الاقتصادي الجزائري-الجنوب أفريقي.

وتندرج زيارة رئيس جنوب أفريقيا إلى الجزائر، ضمن الديناميكية الجديدة والقفزة النوعية التي تعرفها العلاقة المتينة بين البلدين وتطلعاتهما المشتركة لتكامل اقتصادي شامل وعملهما من أجل تحقيق السلم والأمن والازدهار في أفريقيا والعالم.