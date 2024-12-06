الجامعة العربية: نتابع بقلق التقارير بشأن قصف مخيم زمزم للنازحين بدارفور

قالت جامعة الدول العربية، إنها تتابع بقلق بالغ التقارير المتعلقة بالقصف العشوائي لمخيم زمزم للنازحين في ولاية شمال دارفور، وما نتج عنه من وقوع قتلى ومصابين من المدنيين وهو ما يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني.

وأعرب مصدر مسئول بالأمانة العامة في هذا الإطار عن التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا حرص الجامعة على تنفيذ التزامات إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو 2023، وماتضمنه من التزام بحماية المدنيين وضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وجدد التأكيد على موقف الجامعة الثابت في دعم استقرار السودان والحفاظ على وحدته وسيادته واستقلاله.