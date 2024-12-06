المحلفون في قضية خنق متشرد في مترو أنفاق نيويورك يسعون للتوصل إلى حكم بالإجماع

أبلغ المحلفون في قضية دانيل بيني بشأن خنق جوردان نيلي في مترو أنفاق نيويورك صباح اليوم الجمعة، القاضي بأنهم عاجزون عن التوصل إلى حكم بالإجماع بشأن توجيه تهمة القتل غير العمد.

ويدرس القاضي ماكسويل وايلي ما إذا كان سيصدر لهم تعليمات يحثهم فيها على بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى حكم.

ويواجه بيني ، وهو أحد قدامى المحاربين من القوات البحرية اتهامات بالقتل غير العمد والقتل بسبب الإهمال الجنائي لاستخدامه أسلوب الخنق المميت للسيطرة على جوردان نيلي، لمدة ست دقائق تقريبا في مترو أنفاق مدينة نيويورك في أول مايو 2023.

ويعاقب على القتل بسبب الإهمال الجنائي بعقوبات تتراوح بين الخضوع للرقابة إلى السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.

وتصل عقوبة تهمة القتل غير العمد، وهي جريمة أكثر خطورة، إلى السجن لمدة 15 عاما.

وقال وايلي إن تعليمات للمحلفين كانت واضحة - فهم بحاجة إلى التوصل إلى حكم في التهمة الأولى قبل أن يتمكنوا من الانتقال إلى التهمة الثانية.

وخلال المحاكمة التي استمرت شهرا، استمعت هيئة المحلفين المجهولة الهوية إلى الشهود والشرطة وعلماء الأمراض ومدرب مشاة البحرية الذي درب بيني على تقنيات الخنق، إضافة إلى أقارب بيني وأصدقائه وزملائه من مشاة البحرية، بينما التزم بيني الصمت.

وقال محامو بيني إنه كان يحمي نفسه وركاب مترو الأنفاق الآخرين من رجل متقلب ومريض عقليا كان يتفوه بكلمات وإيماءات مثيرة للقلق.