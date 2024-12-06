البرلمان الأسترالي: تحالف فايف آيز الاستخباراتي يركز على تطرف الشباب

أصدر تحالف "فايف آيز" الاستخباراتي اليوم الجمعة أول تقرير مشترك حول تطرف الشباب، والذي أظهر أن الأطفال بعمر 12 عاما معرضون لخطر التطرف عبر الإنترنت.



ويعتبر التقرير تحليلا مشتركا من وكالات الأمن وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. وبدأ التعاون الاستخباراتي بين هذه الدول كتحالف بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية وتوسع على مدار السنوات.



وقال رئيس وكالة الاستخبارات الأمنية الأسترالية مايك بورجيس إن تركيز التقرير الأول للتحالف على تطرف الشباب "يعكس مدى خطورة وتفاقم وإلحاح هذا التحدي".



وصرح بورجيس بأن حوالي 20% من قضايا مكافحة الإرهاب ذات الأولوية تشمل الشباب.وقال في بيان:"في كل حادث إرهابي أو محاولة إحباط أو واقعة إرهابية مشتبه بها في أستراليا هذا العام، كان الجاني المزعوم شابا".



وأضاف: "كأب، الأرقام مروعة. وكضابط استخبارات، الأرقام تنذر بالخطر".

وتابع بورجيس: "بمجرد تدخل جهات إنفاذ القانون، يكون الأوان قد فات غالبا - حيث يكون الشاب بالفعل في مكان مظلم وخطير".

يشار إلى أنه في 29 نوفمبر الماضي، مرر البرلمان الأسترالي تشريعا يقيد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال والمراهقين، مما يسمح باستخدامها فقط لمن يبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر.

وأظهرت دراسة حديثة أن حوالي 77% من الألمان قالوا إنهم سيدعمون قانونا لحظر وسائل التواصل الاجتماعي مشابها لما تم تمريره في أستراليا.