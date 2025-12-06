تسود محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، حالة من الطقس الغائم، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال تساقط أمطار خفيفة ورعدية في بعض المناطق، وجرى رفع حالة الطوارئ القصوى في جميع مدن المحافظة.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن المحافظة يسودها طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارا، بارد ليلا، مع احتمال سقوط أمطار متوسطة ورعدية على بعض المناطق، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأمطار وسرعة رفعها لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين على مدار اليوم.

وأوضح المركز، أن جميع الطرق الدولية والرئيسية بالمحافظة تعمل بشكل طبيعي، وجرى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية والرادارات على الطرق الرئيسية والدولية، والتأكيد على رؤساء المدن لمراجعة معدات الحملة والتأكد من جاهزيتها للتحرك الفوري في حالة تساقط أمطار.

ولفت إلى أن حالة البحر متفاوتة بين معتدلة ومضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2 و3 أمتار، فيما تعمل جميع الموانئ البحرية بشكل طبيعي حتى الآن.

على جانب آخر، وجه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، ومراجعة مجرى السيول والسدود والبحيرات للتأكد من تطهيرها، إضافة إلى جاهزية وحدات الطوارئ للتعامل مع أي مستجدات، والمتابعة على مدار الساعة.

وتباينت درجات الحرارة في مدن المحافظة؛ إذ بلغت العظمى في مدينة طور سيناء 25 والصغرى 15، وفي مدينة رأس سدر العظمى 25 والصغرى 15، وفي مدينة طابا العظمى 23 والصغرى 14، فيما سجلت مدينة سانت كاترين أقل الدرجات حيث بلغت العظمى 18 والصغرى 6، بينما سجلت مدينة شرم الشيخ أعلى درجات الحرارة بواقع 26 للعظمى و17 للصغرى.