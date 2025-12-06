بنك مصر يضيف فرعا جديدا بمطار القاهرة ويعزز انتشاره بالمطار ليصل إلى 19 وحدة مصرفية

فى إطار استراتيجية بنك مصر المتواصلة لتعزيز وتطوير تقديم الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع، قام هشام عكاشة، الرئيس التنفيذى لبنك مصر بافتتاح فرع البنك الجديد بمطار القاهرة.

جاء ذلك بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادى، نائب محافظ القاهرة، المهندس مجدى إسحاق، رئيس هيئة ميناء القاهرة، المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، كابتن طيار محمد عليان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، كابتن طيار إيهاب الطحطاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى، وخالد عطوة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وإيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، وماجد عبدالله، رئيس قطاع الفروع ببنك مصر، اللواء ياسر خاطر، رئيس قطاع الأمن ببنك مصر، واللواء أكرم عبدالباسط، رئيس القطاع الإدارى ببنك مصر.

ويمثل افتتاح هذا الفرع إضافة مهمة لشبكة فروع بنك مصر داخل مطار القاهرة، حيث يوفّر الفرع الجديد مختلف الخدمات المصرفية الأساسية، بما يشمل السحب، الإيداع، تغيير العملات، وسداد التزامات العملاء، مع تشغيله وفق أحدث النظم الإلكترونية، ويأتى ذلك فى إطار منظومة مصرفية واسعة تمتد لأكثر من 880 فرعًا للبنك فى جميع أنحاء الجمهورية، كما يعزز الفرع الجديد شبكة ماكينات الصراف الآلى المتطورة الخاصة بالبنك، التى تضم أكثر من 6150 ماكينة موزعة لتلبية احتياجات العملاء فى مواقع متعددة على مستوى الجمهورية.

ويأتى افتتاح هذا الفرع استكمالًا لوجود بنك مصر المميز داخل مطار القاهرة، حيث يرتفع عدد وحداته المصرفية بالمطار إلى 19 وحدة تشمل وحدات بمبنى الركاب 1 و2 و3، إضافة إلى وحدة مصرفية بمبنى الركاب القديم بالصالة الداخلية، ووحدة مصرفية بقرية البضائع، ووحدة مصرفية بمبنى مصر للطيران، وحدة مصرفية بفندق الميريديان ووحدتين مصرفيتين بمجمع البنوك الخدمى ويؤكد هذا التوسع حرص بنك مصر على تعزيز وجوده الجغرافى فى المواقع الحيوية، وتوفير خدمات مصرفية حديثة وآمنة تعتمد على أعلى درجات التطوير التكنولوجى، كما يعكس التزام البنك المستمر بتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، وتعزيز الشمول المالى، وتقديم خدمات متطورة ترتقى لأعلى مستويات الجودة.