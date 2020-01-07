ارتفاع عجز الميزان التجاري للجزائر

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ارتفع عجز الميزان التجاري للجزائر 48 بالمئة إلى 75ر5 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى تشرين ثان/نوفمبر 2019، مقابل عجزا بـ88ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

وكشفت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية نقلا عن مديرية الجمارك تراجع الصادرات خلال 11 شهرا بنسبة 44ر14 بالمئة إلى 62ر32 مليار دولار، بينما سجلت الواردات انخفاضا بـ66ر8 بالمئة إلى 37ر38 مليار دولار.

ومثلت المحروقات أهم مبيعات الجزائر في الخارج خلال 11 شهرا الأولى من 2019 بنسبة96ر92 بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات، لتبلغ 25ر30 مليار دولار، مسجلة تراجعا قدره 65ر14 بالمئة.

وبخصوص الصادرات بخلاف قطاع المحروقات، فقد ظلت هامشية، وبلغت 36ر2 مليار دولار، متراجعة بـ70ر11 بالمئة.