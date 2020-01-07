كيكر: هوفنهايم يقترب من ضم دابور مهاجم إشبيلية مقابل 12 مليون يورو

ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن نادي هوفنهايم الألماني يقترب من ضم موناس دابور، مهاجم نادي إشبيلية الإسباني.

وحسب ما أوردت مجلة "كيكر" في تقريرها، فإنه من المنتظر أن تبلغ تكاليف صفقة المهاجم الإسرائيلي الدولي نحو 12 مليون يورو.

وأضافت المجلة أنه من المنتظر أن ينضم دابور -27 عاما- إلى المعسكر التدريبي للفريق الألماني في ماربيلا والذي يقوده المدير الفني الفريد شرويدر.

كان دابور قد انتقل من سالزبورج إلى إشبيلية في صيف 2019 مقابل 17 مليون يورو، لكنه لم يشارك مع النادي الإسباني سوى في مباراتين فقط في الدور الأول من الدوري الإسباني.