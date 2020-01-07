حكومة المحافظين-الخضر الأولى في النمسا تؤدي اليمين الدستورية

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أدت حكومة ائتلافية تضم المحافظين والخضر في النمسا اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء، فيما يعد المرة الأولى التي يتم فيها تمثيل دعاة حماية البيئة في السلطة التنفيذية في البلاد.

كما أن الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار المحافظ زباستيان كورتس ونائب المستشار المنتمي لحزب الخضر فيرنر كوجلر، هي أيضا أول حكومة في النمسا تهيمن عليها النساء.

وأدى 15 وزيرا، من بينهم ثماني نساء، اليمين الدستورية أمام الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين.

وتوصل حزب كورتس "حزب الشعب النمساوي المحافظ" وحزب الخضر الأسبوع الماضي إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حاكم يضع حماية المناخ وخفض الضرائب على رأس جدول الأعمال، مع التمسك بموقف حزب الشعب النمساوي المتشدد بشأن الهجرة.

وانهار ائتلاف كورتس السابق مع حزب الحرية اليميني المتطرف في أيار/مايو بسبب شريط فيديو أظهر رئيس حزب الحرية، هاينز كريستيان شتراخه يناقش صفقات محتملة للبنية التحتية والإعلام مع امرأة بدى أنها متبرعة سياسية روسية.