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مصادر كويتية تنفي انتقال التحالف ضد داعش إلى الكويت

( د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 11:20 م | آخر تحديث : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 11:20 م

أكدت مصادر مطلعة أن مقر التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة لن ينتقل إلى الكويت بعدما أوقف التحالف هجماته واكتفى بحماية القواعد في العراق.

وقالت المصادر إن قوات الدول الأجنبية الراغبة في مغادرة العراق، سواء من التحالف أو قوات دولية أخرى ستمر أغلبها عبر المطارات الكويتية "ترانزيت".

ونقلت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر غدا الأربعاء عن المصادر قولها إن عدد أعضاء التحالف الدولي ضد "داعش" يبلغ 62 دولة أوروبية وعربية، من أبرزها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والدنمارك، والسويد، وكندا، وإيطاليا، وأسبانيا، وهولندا، وبلجيكا.

وذكرت أن قوات الأمن الكويتية على أهبة الاستعداد لاتخاذ كل الاحترازات الأمنية لحماية القواعد الأمريكية في البلاد، إضافة إلى حماية المقيمين الأميركيين ومقر السفارة الأميركية من أي مخاطر.

وختمت بأن توصيات صدرت عن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لجميع الجهات الأمنية والعسكرية بعدم ادخار أي جهد لحماية القواعد وأماكن وجودها.

وكانت العديد من الدول الأوربية قد أعلنت اليوم، أن بعض قواتها المتمركزة في العراق ستنتقل إلى الكويت لأسباب أمنية.

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