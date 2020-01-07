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مستشار الأمن القومي الأمريكي: سليماني كان يخطط لشن هجمات ضد أمريكيين

اللواء قاسم سليماني
اللواء قاسم سليماني
(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 8:34 م | آخر تحديث : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 8:34 م

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبريان للصحفيين اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض إن الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني "كان يخطط لشن هجمات ضد منشآت أمريكية ودبلوماسيين أمريكيين".

وأكد أوبريان أن سليماني كان يستهدف "الجنود والبحارة والطيارين ومشاة البحرية الموجودين في تلك المنشآت".

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن أوبريان إشارته إلى أنه لا يستطيع الكشف عن مصادر وطرق جمع المعلومات الاستخباراتية "ولكن يمكنني أن أقول لكم إنها كانت قوية للغاية".

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي "طالما توجد أطراف فاعلة شريرة في العالم فهناك دائما تهديدات للأمريكيين، وقد كان الإيرانيون يوجهون تهديدات عديدة للولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية.. نحن نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد.. نحن نتابعهم ونراقبهم".


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