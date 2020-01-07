ألمانيا تقرر نقل قواتها من العراق جزئيا إلى الأردن والكويت

من المقرر نقل قوات الجيش الألماني في العراق، جزئيا إلى الأردن والكويت على خلفية الاضطرابات الحاصلة بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إثر هجوم صاروخي أمريكي في العراق.

ووجهت وزيرة الدفاع الألمانية، "أنيجرت كرامب-كارنباور"، ووزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، خطابا للبرلمان الألماني "بوندستاج" حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، مفاده أنه سيتم "تقليص موقعي الجيش في بغداد والتاجي مؤقتا".

وأكد الوزيران في الخطاب أنه سيتم مواصلة المباحثات مع الحكومة في بغداد بشأن استمرار المهمة في العراق.

وجاء في الخطاب: "سوف نحترم بالطبع كل قرار سيادي من جانب الحكومة العراقية... إننا مستعدون بشكل أساسي لمواصلة دعمنا الراسخ في إطار يتم تنسيقه دوليا، طالما أن هناك رغبة من العراق في ذلك وطالما أن الوضع يسمح بذلك".

وكتب الوزيران الألمانيان عن الوضع في العراق: "سيتم نقل الجنود المتمركزين هناك إلى الأردن والكويت قريبا، وإذا تم استئناف التدريب مجددا، فمن الممكن حينئذ إعادة هذه القوات".

يشار إلى أن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش يستعد لانسحاب جزئي من العراق على خلفية الاضطرابات التي وقعت بعد الهجوم الجوي الأمريكي على سليماني.

وبحسب معلومات (د.ب.أ)، من المقرر نقل المقر الرئيسي الخاص بـ"عملية العزم المتأصل" جزئيا إلى الكويت، وقد يؤثر ذلك على 3 من جنود الجيش الألماني الذين يخدمون في مقر القيادة الرئيسي.

وفي مجمع التاجي العسكري بوسط العراق سيتم نقل 27 جنديا ألمانيا يقومون بتدريب القوات العراقية.

وبشكل إجمالي تشارك ألمانيا في العملية بإجمالي 415 جنديا، من بينهم 120 جنديا في العراق.