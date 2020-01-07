المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي يدين التدخل التركي في الشأن الليبي

أدان المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامى بالإجماع التصعيد التركى فى تدخله بالشأن الليبى، الثلاثاء، كما أدان بشدة إقرار البرلمان التركى للتدخل العسكرى فى ليبيا، مطالبا المجتمع الدولى بلجم هذا التصعيد التركى وتدخله السافر فى الشأن الليبى.

وأشاد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، في كلمته التى ألقاها فى الجلسة الرئيسية خلال اجتماع المجلس بمكة المكرمة فى دورته الرابعة والأربعين، بالقرار وتبنى المجلس له بالإجماع، نظرًا لتداعيات هذا التدخل التركى السافر على القضية الليبية وعلى أمن واستقرار المنطقة وعلى الأمن والسلام العالمى.

من جانبه أكد الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامى، على أهمية هذا القرار وتركيز مجلس الرابطة عليه باعتباره من أهم المستجدات المعروضة على جدول أعمال المجلس.

وفي سياق متصل، أكد وزير الأوقاف، أن خطبة الجمعة القادمة ستكون عن مفهوم سماحة الأديان من جهة وحتمية الاصطفاف الوطني في مواجهة التحديات من جهة أخرى.

وأوضح أن السماحة الحقيقية لا بدّ لها من قوة تحميها وترسخها، وإلا صارت ضعفًا لا تسامحًا، فالقوي هو المؤهل للتسامح، أما الضعيف فلا يملك خيارًا آخر أصلا، ومن ثمة فلا بدّ من امتلاك عناصر القوة بالجهد والعرق والتعب.

وشدد على أن الاصطفاف الوطني خلف رئيسنا القائد الحكيم وقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية، وأن نكون يدًا واحدة في مواجهة التحديات من أهم عناصر القوة، وذلك واجب الوقت.