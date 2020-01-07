رئيس الفيفا والكاف وفينجر يصلون الغردقة لحضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

وصل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الغردقة لحضور حفل أفضل لاعب في قارة أفريقيا المقرر له مساء غد الثلاثاء.

كما وصل السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي، إلى الغردقة، على متن طائرة خاصة، لحضور الحفل ذاته الذي يقام على مسرح عائم في سهل حشيش.

كما وصل مع ماني، مجموعة من الحرس الخاص، لتأمينه عقب وصوله قادمًا من إنجلترا .

ويشهد حفل أفضل لاعب في إفريقيا، منافسة قوية بين الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، ثنائي ليفربول ، ومعهما الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

واستقبلت الغردقة أيضا أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي ( كاف) وفاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد الدولي (فيفا) والمشرفة على التطوير بالكاف بجانب بعض لاعبي الكرة العالميين.

كما وصل الي الغردقة ارسين فينجر المدير الفني السابق لارسنال ووائل جمعة وأحمد حسام ميدو ثنائي المنتخب المصري السابق.