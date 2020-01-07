عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد لحظة وصول جثمان قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، إلى مدينة كرمان الإيرانية، لدفنه.

وكان في انتظار جثمان قاسم سليماني، لدى وصوله إلى مدينة كرمان، آلاف المشيعين.

واستهدفت عملية أمريكية منظمة باستخدام الطائرات المسيرة، يوم الجمعة الماضي، عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.

ومن جانبها توعدت إيران برد قاس، في الوقت والمكان المناسبين، على مقتل قاسم سليماني، الذي يعتبر الرجل الثاني هناك بعد علي خامنئي.

