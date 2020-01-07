بوتين: التعاون بين روسيا وسوريا ساعد في القضاء على قادة إرهابيين خطرين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون بين حكومتي سوريا وروسيا ساعد في القضاء على قادة إرهابيين خطيرين.



ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن بوتين قوله من دمشق -اليوم الثلاثاء- "حققنا الكثير خلال العام الماضي، الشرطة العسكرية نفذت عمليات ناجحة في تدمر وحلب، والطيارين الروس نفذوا عمليات مراقبة، وقدموا الدعم إلى الجيش السوري، هذا التعاون ساعد في القضاء على قادة الميليشيات الخطرين".



وزار بوتين اليوم العاصمة السورية دمشق، وأجري لقاءا مع الرئيس السوري بشار الأسد، كما زار مقر القوات المسلحة الروسية في سوريا.



وفي نفس السياق، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف للصحفيين: "أشار بوتين خلال حديثه مع الأسد أنه الآن يمكن القول بكامل الثقة أنه تم اجتياز مسافة كبيرة في طريق استعادة كيان الدولة السورية ووحدة أراضيها"، مضيفا أن "بوتين كان قد أشار إلى أنه رأى مظاهر استعادة الحياة السلمية في شوارع دمشق".



وأشار بيسكوف إلى أن الأسد، بدوره، شكر بوتين على الزيارة، وقال "الرئيس السوري أعرب عن شكره لروسيا والعسكريين الروس على المساعدة في مكافحة الإرهاب واستعادة الحياة السلمية في سوريا".