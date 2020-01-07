رفيق جريش: المشاكل التي نواجهها في البيروقراطية وليس قانون الكنائس نفسه

قال الأب رفيق جريش، المتحدث باسم كنائس مصر، إن «الحكومة أوشكت على الانتهاء من أكثر من 3000 كنيسة بدون تصريح، وتسير بخطى سريعة بالرغم من العدد المهول»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الاثنين، أن المشاكل التي تواجهها الكنائس في البيروقراطية وليس القانون بناء الكنائس نفسه، متابعًا: «البيروقراطية المصرية يجب أن تتأقلم مع الوضع الجديد، الكثير من المحافظين يحاولون المساعدة بقدر الإمكان وإصدار التصاريح بشكل سريع».

وأشار إلى أن التعطيل بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، ليس من الحكومة وإنما الكنائس، موضحًا: «كل كنيسة لها قوانينها ولا تستطيع التوافق مع بعضها البعض بقدر كاف، كقضية الطلاق بعضها تؤمن بالطلاق وأخرى لا تؤمن به، والحكومة لا ذنب لها في هذا التعطيل».