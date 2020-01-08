 متعب: ميدو كان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا - بوابة الشروق
الأربعاء 8 يناير 2020 12:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

متعب: ميدو كان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

محمود عيسى
نشر فى : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 11:43 م | آخر تحديث : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 11:44 م

يرى عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن أحمد حسام ميدو، كان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا خلال فترة تألقه بالملاعب الأوروبية.

وقال متعب، خلال تواجده في الغردقة لحضور حفل جوائز الكاف لعام 2019، في تصريحات لقناة "أون سبورت":" ميدو قدم مستويات رائعة في أوروبا بقميص أياكس الهولندي ومارسيليا الفرنسي وتوتنهام الإنجليزي، أرى أنه كان يستحق الفوز بجائزة الأفضل في إفريقيا خلال تلك الفترة، كونه لعب بجوار العديد من نجوم العالم في مقدمتهم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والإيفواري ديديه دروجبا".

وتوج الأسد السنغالي ساديو ماني، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، على حساب منافسيه محمد صلاح ورياض محرز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك