متعب: ميدو كان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

يرى عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن أحمد حسام ميدو، كان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا خلال فترة تألقه بالملاعب الأوروبية.

وقال متعب، خلال تواجده في الغردقة لحضور حفل جوائز الكاف لعام 2019، في تصريحات لقناة "أون سبورت":" ميدو قدم مستويات رائعة في أوروبا بقميص أياكس الهولندي ومارسيليا الفرنسي وتوتنهام الإنجليزي، أرى أنه كان يستحق الفوز بجائزة الأفضل في إفريقيا خلال تلك الفترة، كونه لعب بجوار العديد من نجوم العالم في مقدمتهم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والإيفواري ديديه دروجبا".

وتوج الأسد السنغالي ساديو ماني، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، على حساب منافسيه محمد صلاح ورياض محرز.