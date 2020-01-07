رئيس كوريا الجنوبية يأمل في زيارة الزعيم الكوري الشمالي لبلاده قريبا

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إين، عن أمله فى أن يزور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون كوريا الجنوبية، وذلك في خطاب بمناسبة العام الجديد تم بثه اليوم الثلاثاء.

وقال مون: "نحن في أمس الحاجة إلى طرق عملية لتعزيز التعاون بين الكوريتين"، مضيفا: "إنه اتفاق بين قادة الكوريتين ووعد للمجتمع الدولي".

وأضاف أنه يتعين على الدولتين بذل جهود مشتركة لتهيئة الظروف لزيارة كيم لكوريا الجنوبية في أقرب وقت ممكن، في إشارة إلى الاتفاق الذي توصل إليه مع كيم خلال قمتهما في بيونجيانج في سبتمبر 2018، ووافق كيم على زيارة سول في ذلك الوقت.

ومنذ القمة غير الناجحة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير 2019 في فيتنام، تعثرت محادثات نزع السلاح النووي، ولم تتقدم المحادثات حول العلاقات بين الكوريتين.

وفي محاولة لإيجاد طريقة جديدة للتعاون مع الشمال، اقترح مون ضرورة متابعة الكوريتين خططهما لإنشاء شبكة للسكك الحديدية والعمل على إضافة المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي.