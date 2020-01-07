وزير الأوقاف: دورنا استرداد الخطاب الديني من مختطفيه ورد الناس إلى صحيح الدين

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن دور الوزارة يركز على استرداد الخطاب الديني من مختطفيه ورد الناس إلى صحيح الدين في إطار من الوسطية والاعتدال.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال لقائه مع المشاركين في اجتماع المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، اليوم الثلاثاء بمكة المكرمة، أننا نواجه التسيب والانحلال الأخلاقي والإرهاب والفكر المتطرف، مستعرضا البرامج التي تنفذها الأوقاف في سبيل التصدي لذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية وبإصدار الكتب والمراجع الدينية وإعداد شباب الأئمة والواعظات.

كما أشار وزير الأوقاف إلى دور أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين لإعداد قيادات دينية قادرة على نشر صحيح الدين وكذلك إيفاد العلماء للخارج.

وكان اجتماع رابطة العالم الإسلامي قد أدان بالإجماع التدخل التركي السافر في الشأن الليبي، كما أدان وبقوة إقرار البرلمان التركي للتدخل العسكري السافر في ليبيا.

ودعا اجتماع المجلس الأعلى للرابطة، الذي ضم ممثلين من نحو 60 دولة بحضور مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بها الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي، والشيخ عبد الله بن بيه رئيس مجلس الإفتاء الشرعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، والشيخ عبد الرحمن السديس المشرف على الحرمين الشريفين، إلى جانب عشرات العلماء المشاركين من مختلف دول العالم الإسلامي المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الموقف التركي.