محافظ البحيرة يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية دمنهور

شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قداس عيد الميلاد المجيد يرافقه اللواء ريمون نعيم، نائب مدير أمن البحيرة، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، ومهندس حازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمد شرف، المستشار العسكري، والقيادات التنفيذية والأمنية، والدينية وأعضاء مجلس النواب وذلك بمقر الكاتدرائية الرئيسية بمدينة دمنهور.

وأعرب محافظ البحيرة عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى أقباط مصر عامة، وأقباط محافظة البحيرة خاصة بعيد الميلاد المجيد.

وتابع: "مصر شعب ونسيج واحد متلاحم يشارك بعضه بعضًا في الأعياد وجميع المناسبات ويجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان، وفرحة غامرة تعتري نفوسنا وتتصل بجوارحنا، واليوم نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والإخاء".

كما أرسل محافظ البحيرة، تهنئته لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع أعضاء المجمع المقدس والإخوة المسيحين بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا لهم ولمصر دوام الأفراح والأعياد والسعادة والتقدم.

وفى كلمته نقل نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة وتوابعها، تهنئة المجمع المقدس وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لشعب محافظة البحيرة، مضيفًا: "الاحتفال بعيد الميلاد، هو سلام على الارض وفرح وسرور للانسان نتمنى ان يكون سلاما ومجد لكل مواطن فى الوطن العربى ولاهلنا واخواننا بالخمس مدن الغربية".

وأكد على الجهود الأمنية لقوات الشرطة والقوات المسلحة في حفظ أمن وسلامة واستقرار الوطن.

وبعث رسالة تهنئة وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقود مسيرة السلام بكل ربوع الوطن العربي، مؤكدًا أن الجميع يقدر اهتمامه بالمحافظة على الدولة والوطن العربي كافة.