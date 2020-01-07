 مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي يدين قرار نقل قوات تركية إلى ليبيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 يناير 2020 9:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي يدين قرار نقل قوات تركية إلى ليبيا

جانب من المعارك على أطراف طرابلس
جانب من المعارك على أطراف طرابلس
(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 8:37 م | آخر تحديث : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 8:37 م

أدان جوزيف بوريل، مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قرار تركيا بنقل جزء من قواتها إلى ليبيا.

وفي أعقاب لقاء مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ووزراء خارجية آخرين في الاتحاد الأوروبي، قال بوريل في بروكسل اليوم الثلاثاء إن هذه الخطوة تزيد من القلق حيال الوضع في ليبيا التي تشهد حربا أهلية.

وأضاف:" نطالب بوقف إطلاق النار وإنهاء التصعيد والتدخل الخارجي الذي تنامى في الأيام الماضية"، وتابع:" من الواضح أن هذا له علاقة بالقرار التركي التدخل بقوات تركية في ليبيا وهو ما نرفضه ويزيد من قلقنا حيال الوضع في ليبيا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك