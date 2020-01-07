مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي يدين قرار نقل قوات تركية إلى ليبيا

أدان جوزيف بوريل، مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قرار تركيا بنقل جزء من قواتها إلى ليبيا.

وفي أعقاب لقاء مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ووزراء خارجية آخرين في الاتحاد الأوروبي، قال بوريل في بروكسل اليوم الثلاثاء إن هذه الخطوة تزيد من القلق حيال الوضع في ليبيا التي تشهد حربا أهلية.

وأضاف:" نطالب بوقف إطلاق النار وإنهاء التصعيد والتدخل الخارجي الذي تنامى في الأيام الماضية"، وتابع:" من الواضح أن هذا له علاقة بالقرار التركي التدخل بقوات تركية في ليبيا وهو ما نرفضه ويزيد من قلقنا حيال الوضع في ليبيا".