جمعية المؤلفين والملحنين تقبل عضوية 21 فنانا

اعتمدت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، برئاسة الشاعر والسيناريست مدحت العدل، 21 عضوا في كشوف العضوية العاملة لعام 2020 من بينهم 7 مؤلفين و13 ملحن وعضو يجمع صفتي التأليف والتلحين.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي أن الأعضاء المعتمدين هم الموسيقار الكبير أمير عبد المجيد الذي تقدم متأخرا لعضوية الجمعية، بالإضافة المؤلفين فوزي الليثي، ومصطفى محمد حسن، وخالد فؤاد صالح، ومجدي سالم، ومحسن درويش، ومحمد العسيري، ومجدي عبد العزيز.

أما في فئة الملحنين فقبلت عضويات تامر حجاج، ومحمد مرسي سليمان، وأحمد أبو زيد، ومحمد حمدي أحمد، وعادل عيسى، وإبراهيم سامي، وأحمد حسين عويضه، وإسلام زكي، وشادي حسن، وهيثم نبيل، وحسن طلب، وإبراهيم الفرس، كما قبلت عضوية فؤاد حجي كمؤلف وملحن.