تسعى اليونان إلى تقديم نفسها باعتبارها مركزا إقليميا محتملا للطاقة اعتمادا على موقعها الجغرافى على حدود الاتحاد الأوروبى وكونها دولة ممر للغاز المقبل من روسيا، فضلا عن علاقاتها الوثيقة بالمستهلكين الكبار من دول الاتحاد الأوروبى.

وتمتلك اليونان جميع العناصر المطلوبة لتطوير نفسها إلى مركز للغاز وتوفير أسعار تنافسية، وتسعى من خلال الاتفاق الموقع فى عام 2013 لإنشاء خط أنابيب ترانس أدرياتيك (تاب)، وهو خط أنابيب جديد لنقل الغاز من أذربيجان إلى إيطاليا ويعبر اليونان ثم ينقل الغاز عبر ألبانيا، وتحت الماء من خلال أدرياتيك إلى إيطاليا، ومن ثم إلى أوروبا ـ وسيتم الانتهاء من بناء خط الأنابيب بتكلفة تصل إلى 3.52 مليار دولار.

وتتمتع اليونان بخصوصية كونها جزءا من الاتحاد الأوروبى، الذى يدعم أحلامها بأن تكون مركزا إقليميا للطاقة.

كما وقعت اليونان اتفاقا خلال الأسبوع الماضى، مع قبرص وإسرائيل يوم الخميس اتفاقا لمد خط أنابيب تحت البحر بطول 1900 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعى من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، وهو ما يحقق حلمها فى التحول إلى مركز اقليمى للطاقة؛ حيث تهدف الدول الثلاث للتوصل إلى قرار نهائى بشأن تفاصيل الاستثمار فى 2022 وإتمام خط الأنابيب بحلول 2025.

واتفقت حكومات أوروبية مع إسرائيل العام الماضى على المضى قدما فى المشروع المعروف باسم «إيست ــ ميد»، وهو مشروع خط أنابيب تتراوح تكلفته بين ستة إلى سبعة مليارات دولار من المتوقع أن ينقل مبدئيا عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من إسرائيل والمياه الإقليمية القبرصية مرورا بجزيرة كريت اليونانية إلى البر اليونانى الرئيسى وصولا لشبكة أنابيب الغاز الأوروبية عبر إيطاليا.

حامى أقصوى المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، قال: إن أى مشروع يتجاهل حقوق تركيا والقبارصة الأتراك فى الموارد الطبيعية بشرق البحر المتوسط سيكون مصيره الفشل.

وأضاف قائلا فى بيان «الطريق الأكثر فى الآمان والجدوى الاقتصادية لاستغلال الموارد الطبيعية فى شرق البحر المتوسط ونقلها إلى أسواق الاستهلاك فى أوروبا بما فى ذلك بلدنا، هو تركيا».

وقال رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصى نيكوس اناستاسيادس ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو: إن الاتفاق ليس موجها ضد أى دولة.

وقال اناستاسيادس «إنه (الاتفاق).. يدعم هدفا مشتركا للسلام والأمن والاستقرار فى منطقة شرق البحر المتوسط».