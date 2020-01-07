البرلمان الإيراني يعلن دعما إضافيا لفيلق القدس

أعلن علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني تخصيص دعم إضافي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وذلك خلال جلسة للبرلمان اليوم الثلاثاء صوت فيها لصالح تصنيف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) منظمة إرهابية.



ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فقد أعلن لاريجاني تخصيص 200 مليون يورو (225 مليون دولار) لتعزيز البنية الدفاعية لقوات فيلق القدس عبر الاستقطاع من احتياطي الصندوق الوطني للتنمية خلال الشهرين المتبقيين من السنة المالية الجارية (تنتهي 20 مارس).



وقال إن هذه المخصصات تهدف "لدعم قوات فيلق القدس التي تتولي بدورها دعم المقاومة على مستوى المنطقة"، مؤكدا استصدار موافقة قائد الثورة الاسلامية في استقطاع المبلغ من الصندوق.



كما صادق المجلس على قانون يصنف كافة أعضاء وزارة الدفاع الأمريكية والشركات والمؤسسات التابعة لها والقادة والمتورطين في اغتيال قاسم سليماني جهات إرهابية .