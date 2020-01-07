فلافيو: هذه البطولة الأفضل في مسيرتي

يرى النجم الإنجولي أمادو فلافيو، مهاجم النادي الأهلي الأسبق، أن لقب دوري أبطال إفريقيا الذي فاز به الأحمر على حساب النادي الصفاقسي بالهدف الشهير لمحمد أبوتريكة هو الأفضل في مسيرته، مع الأحمر.

وقال فلافيو، في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة " أون سبورت": "هذه البطولة في مسيرة عدد كبير من اللاعبين، توجنا باللقب بعد الفوز في مباريات صعبة للغاية".

واستكمل: "سجلت من 70 إلى 75% من أهدافي بضربات رأس، وهدفي في الإسماعيلي باللقاء الفاصل على بطولة الدوري عام 2009 من أهم أهدافي".

وأضاف: "الإسماعيلي هو أصعب فريق واجهته مع الأهلي وتعجبني جدًا طريقة لعبهم، وكان فريق طلائع الجيش مواجهته صعبة أيضًا للغاية وكذلك الزمالك".

وعن أصعب مدافع واجهه، قال: "أحمد فتحي، أصعب مدافع واجهته، بالإضافة إلى الحارس البديل في نادي الزمالك (محمد عبدالمنصف)، حيث كنت لا أحرز أهداف أمامه، على عكس مشاركة الحارس الأساسي (عبدالوحد السيد) سجلت في مرماه في العديد من المباريات"ّ.

وأوضح: "جيرالدو كان يقدم أداء رائع مع أول أغسطس قبل تعاقده مع الأهلي".

وتابع: "لم يتحدث معي أحد من إدارة الأهلي قبل التعاقد مع جيرالدو ولكني أراه لاعب ممتاز، وأطالبه بالصبر والاجتهاد من أجل تحقيق الألقاب مع الفريق".

وأردف: "صعب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا من النادي الأهلي هذا العام، وأعتقد أنه الأقرب للتتويج بالبطولة".

وأختتم حديثه، موجهًا رسالة للجماهير المصرية، قائلًا: "دائمًا أكون سعيد بمشاهدة الجماهير المصرية، دائمًا أشاهد استقبال منهم عند زيارتي لمصر، لا أذكر جماهير القلعة الحمراء فقط وأنما كان يتحدث معي البعض من مشجعي الزمالك والإسماعيلي ويقولون أنهم كانو يحبونني، وأنا أيضًا ابادلهم نفس الشعور".