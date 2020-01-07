الناتو يعتزم سحب جزء من قواته في العراق

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يعتزم حلف شمال الأطلسي، الناتو، سحب جزء من جنوده مؤقتا من العراق، وذلك حسبما أكد متحدث باسم الحلف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الثلاثاء في بروكسل.