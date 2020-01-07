 الناتو يعتزم سحب جزء من قواته في العراق - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 يناير 2020 5:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

الناتو يعتزم سحب جزء من قواته في العراق

الناتو
الناتو
بروكسل - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 5:29 م | آخر تحديث : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 5:30 م

يعتزم حلف شمال الأطلسي، الناتو، سحب جزء من جنوده مؤقتا من العراق، وذلك حسبما أكد متحدث باسم الحلف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الثلاثاء في بروكسل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك