الناتو يعتزم سحب جزء من قواته في العراق

يعتزم حلف شمال الأطلسي، الناتو، سحب جزء من جنوده مؤقتا من العراق، وذلك حسبما أكد متحدث باسم الحلف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الثلاثاء في بروكسل.