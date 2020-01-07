وزراء حاليون وسابقون يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

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استقبل بطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إذ هنأ الأخير البابا بعيد الميلاد المجيد.

وزار الكاتدرائية المرقسية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واستقبله البابا بالمقر البابوي.

كما زاره اليوم عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، لتهنئته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما استقبل البابا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية منير عبد النور وزير التجارة والصناعة الأسبق، وطارق قابيل وزير الصناعة الأسبق، ووزير الشباب والرياضة الأسبق المهندس خالد عبد العزيز، وأحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم والتنمية المحلية الأسبق، والذين قدموا التهنئة له بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما استقبل البابا، طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق الذي قدم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وياسر القاضي وزير الاتصالات الأسبق، ووفد من كنيسة الأرمن الأرثوذكس برئاسة المطران أشود مناتسكايان.

وزار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية نقيب المحامين سامح عاشور ووفد النقابة.