إيقاف تكفيريين في مداهمات أمنية بتونس

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء عن إحباط مخطط إرهابي بجهة صفاقس وإيقاف تكفيريين في حملات مداهمة بعد الكشف عن معلومات تفيد بامتلاك أحد المطلوبين لسلاح كلاشينكوف مخفي.

وأفادت الوزارة أن عمليات المداهمة جرت ليل الاثنين الثلاثاء بحثا عن عنصر أمني يخفي سلاح كلاشينكوف في بئر مياه.

وأوقفت قوات الأمن عددا من التكفيريين في عمليات مداهمة لمقرات سكنية دون أن تحدد الجهة التي شهدت المداهمات، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة.

وقالت الداخلية إن السلطات الأمنية أوقفت أيضا عنصرا إرهابيا بجهة صفاقس مواليا لتنظيم داعش المتطرف كان يحضر لتنفيذ عملية إرهابية ضد أحد المقرات الأمنية بالجهة.

وأضافت أن التحقيقات معه مكنت من إيقاف عناصر خلية تتولى استقطاب الشباب وتسفيرهم إلى مناطق النزاعات في الخارج ولها ارتباطات بعناصر إرهابية متحصنة بالجبال.

وكانت السلطات التونسية أعلنت عن رفع درجة التأهب في ظل تصاعد النزاع في ليبيا المجاورة تحسبا لتسلل متشددين أو عمليات تهريب عبر الحدود.