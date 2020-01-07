«كنائس مصر»: التقاء الرئيس بنا بمناسبة الميلاد المجيد عيد

قال الأب رفيق جريش، المتحدث باسم كنائس مصر، إن عيد الميلاد المجيد اليوم عيدين، موضحًا: «عيد الميلاد المجيد نفسه، والتقاء الرئيس بنا في هذه المناسبة الجميلة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الاثنين، «مصر تشعر بالسلام الذي لم تذقه منذ فترة طويلة، ولكن لدينا في مصر هذا الاستقرار الذي يحسدنا عليه الناس»، مؤكدًا على عدم وجود فرق بين المسلم والمسيحي.

وتابع: «الناس تفرح مع بعضها البعض، وهو الأصل في مصر لا فرق بين مسيحي ومسلم، كله يحتفل ويزور بعضه البعض في الأعياد»، مشيرًا إلى كلمة الرئيس التي دعا فيها إلى الوحدة.

وأوضح: «الرئيس قال الوحدة معًا واليد واحدة، محدش هيقدر على مصر طالما الشعب قلب وروح ويد واحدة، يجب أن نظل يد واحدة لمقاومة الصعوبات بالصمود سويًا».

ويترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الاثنين، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية «ميلاد المسيح»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.