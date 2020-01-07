مع انطلاق منافسات الدور قبل النهائي بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تصب التوقعات والترشيحات بشكل كبير لصالح مانشستر سيتي وليستر سيتي، لكن الفريقين يتطلعان إلى تفادي المفاجآت من أجل مواصلة المشوار نحو النهائي.

وتفتتح جولة الذهاب في الدور قبل النهائي في العاشرة من مساء اليوم بلقاء مانشستر يونايتد مع جاره مانشستر سيتي على ملعب "أولد ترافورد"، ثم يلتقي ليستر سيتي مع أستون فيلا مساء غدًا الأربعاء.

وفي الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري، تقام جولة الإياب، حيث يستضيف أستون فيلا فريق ليستر سيتي في يوم 28 ثم يستضيف مانشستر سيتي جاره مانشستر يونايتد يوم 29 من الشهر نفسه.

وفي ظل تفوق ليفربول بفارق كبير في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز واقترابه من التتويج باللقب للمرة الأولى منذ عام 1990، يدرك ليستر سيتي ومانشستر سيتي، صاحبا المركزين الثاني والثالث في الدوري، أن بطولة كأس الرابطة تعد بمثابة أفضل فرصة أمامهما لاعتلاء منصة التتويج هذا الموسم.

وكان مانشستر يونايتد قد تغلب على مانشستر سيتي 2 / 1 في عقر داره ضمن منافسات الدوري الإنجليزي في كانون أول/ديسمبر الماضي، مستفيدا من الهجمات المرتدة السريعة وكذلك الأخطاء الدفاعية لسيتي.

وقال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن على فريقه توخي الحذر من حقيقة أن مانشستر يونايتد ربما يلعب بنفس الأسلوب ويسبب مشكلات للفريق، عبر الهجمات المرتدة.

وقال جوارديولا "عندما يتمكن ذلك الفريق (مانشستر يونايتد) من الركض، يكون واحدا من أفضل الفرق، ليس فقط في إنجلترا، وذلك نظرا للسرعات التي يتمتع بها من خلال (دانييل) جيمس و(ماسون) جرينوود و(أنتوني) مارسيال و(ماركوس) راشفورد و(جيسي) لينجارد."

وأضاف جوارديولا "أمامنا مباراتان (في المواجهة مع يونايتد)، علينا خوض المباراة هناك وتحقيق نتيجة جيدة تساعدنا في مباراة الإياب التي سنخوضها هنا وسط جماهيرنا، وذلك من أجل التأهل للنهائي للعام الثالث على التوالي."

وعانى مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري، وقال أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق، إنه بحاجة إلى الحفاظ على الفريق داخل إطار المنافسة على بطاقة التأهل مع نهاية مباراة الذهاب أمام سيتي.

وأضاف سولشاير :"دائما ما ترغب في الفوز بالألقاب، ونحن قريبون للغاية الآن، لكن أمامنا مواجهتي ديربي في الدور قبل النهائي، ونتمنى أن نقدم فيهما عروض جيدة."