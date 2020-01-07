محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، الكنيسة الإنجلية، وكنيسة أبو سيفين، وكنيسة ماري مينا بالمحافظة، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد .

وقدم «الغضبان»، التهنئة للإخوة الأقباط داخل الكنائس، مؤكدًا على أهمية مثل هذه المناسبات فى تعميق روابط النسيج الوطني، لافتًا إلى أن أوجه المحبة والتراحم بين مختلف فئات الشعب تتجسد فى أبهى صورها خلال هذه المناسبات الدينية، والتي نسعى للاحتفال بها جميعًا.

وأوضح أن مصر تحتاج لدعم ووحدة ابنائها ضد أي محاولات تستهدف النيل من البلاد واستقرارها داخليًا وخارجيًا، وضرورة توحيد الصفوف خلف القيادة السياسية بما يضمن استمرار تحقيق الأمن والرخاء لأوطاننا، وتقدم المحافظ بالدعاء أن يحفظ الله مصر شعبًا وجيشًا وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والوحدة والاستقرار.