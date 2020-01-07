تبرئة قبطان ألماني لسفينة إغاثة مهاجرين لدى استئناف محاكمته في مالطا

أعلنت منظمة إغاثة، اليوم الثلاثاء، أنه تم تبرئة القبطان الألماني لسفينة إغاثة المهاجرين التابعة لها "لايف لاين" في مالطا.

وقال متحدث باسم منظمة الإغاثة "ميشن لايف لاين" (بعثة شريان الحياة) اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "ذلك أمر مفاجئ بشكل لا يُصدق".

يذكر أن القبطان الألماني كلاوس-بيتر رايش قاد سفينة الإغاثة وعلى متنها أكثر من 230 مهاجرا إلى المياه الإقليمية لمالطا في يونيو عام 2018.

يشار إلى أنه تبين للمحكمة في مايو 2019 أن رايش مذنب في أن السفينة لم تكن مسجلة بشكل سليم وأمرته بدفع غرامة قدرها 10 آلاف يورو .