قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن العلمانية تُفهم بشكل خاطئ، وحصلت على سمعة سيئة، مردفًا: «أولادنا هيضحكوا علينا أننا نظر إلى العلمانية على أنها كفر وإلحاد».

وأضاف أثناء لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء أمس الاثنين، «تمامًا كما نضحك الآن على أحمد لطفي السيد باشا عندما رشح نفسه، وأخبره شخص سمعت أنك تؤمن بالديمقراطية، فرد عليه أحمد لطفي: أؤمن بها لآخر لحظة في حياتي»، لافتًا إلى أنهم كانوا يعتقدون بأن الديمقراطية أن تتزوج المرأة أربعة كما يتزوج الرجل أربع، وفقًا لروايته.

وأشار إلى أن العلمانية تعني حكم رجال العالم وليس رجال الدين، متابعًا: «رجال الدين على العين والرأس، ولكن من يفهم في الطب طبيب وليس القسيس، والأديان ورجال الدين أخذوا راحتهم والتكريم الكامل في ظل العلمانية وليس في سنوات مدعين الدين»، بسحب قوله.

وأوضح أن «أصل العلمانية في اللغات الأجنبية من كلمة لاتينية معناها من يقوم بأعمال العالم من صناعة وزراعة»، مستطردًا: «من الممكن بل مؤكد أن رجال العالم أكثر تدينًا من رجال الدين أنفسهم، ليس بالضرورة أن يكون رجل العالم شارد عن رجل الدين»، بحسب ما ذكر.