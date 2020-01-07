القوات البحرية الليبية تعلن بدء تقدم الجيش الليبي نحو مصراتة

أعلن رئيس أركان القوات البحرية الليبية فرج المهدوي، اليوم الثلاثاء، بدء تقدم قوات الجيش الليبي نحو مدينة مصراتة التي تسيطر عليها أقوى المليشيات المسلحة التابعة للوفاق وأكثرها عددا، وذلك بعد سيطرته الاثنين بالكامل على مدينة سرت الاستراتيجية.

وقال المهدوي -في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية- "إن السيطرة على مدينة سرت سيضيق الخناق على المليشيات المسلحة خاصة المتواجدة بمدينة مصراتة، حيث سيقطع الجيش الإمدادات العسكرية على الميليشيات التي كانت تصلها من تركيا عبر قاعدة (القرضابية) الجوية، مضيفا "لقد حرمنا المليشيات من مدينة سرت وأصبحت الآن مصراتة هدفا لنيران الجيش الليبي من أقرب نقطة".

كان سلاح الجو التابع للجيش الليبي قد شن -في وقت سابق اليوم- غارات جوية استهدفت، تجمعا لمليشيات مصراتة في منطقة تاورغاء وغرفة عمليات كتيبة حطين في مصراتة.