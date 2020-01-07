تقرير: القوات الأمريكية تعتزم إنشاء مطار لطائرات عملاقة في قاعدة عين الأسد

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كشف مصدر أمني بمحافظة الأنبار العراقية، اليوم الثلاثاء، عن عزم القوات الأمريكية إنشاء مطار لطائرات بي 52 القاصفة العملاقة داخل مبنى قاعدة عين الأسد الجوية غربي المحافظة.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر القول إن "القوات الأمريكية تعتزم إنشاء مطار دولي عملاق وذات مواصفات عالمية لطائرات بي 52 العملاقة في قاعدة عين الأسد الجوية بناحية البغدادي في قضاء هيت غربي محافظة الأنبار".

وأشار إلى "قيام القوات الأمريكية المتمركزة داخل مبنى القاعدة بعمليات توسيع لبنى المطار من جهة ناحية كبيسة".

وقال المصدر إن "القوات الأمريكية قامت بوضع سياج على المساحة المختارة، وفرضت إجراءات احترازية تمهيدا للمباشرة بالعمل بإنشاء المطار في غضون الفترة القليلة المقبلة".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان للقرار علاقة بالتوترات المتصاعدة الأخيرة.