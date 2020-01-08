عائشة بن أحمد لـ«الشروق»: السوشيال ميديا أفقدت الفنان هالته لأنه أصبح متاحا 24 ساعة

ــ «الفلوس» يضعنى فى منطقة جديدة.. وإيرادات الفيلم تؤكد نجاحه

لم أنزعج من حذف بعض المشاهد فى الفيلم لأن المخرج له رؤيته الخاصة

ــ «الخلية» كان سببا فى ترشيحى لـ«نسر الصعيد».. ومحظوظة بالعمل مع الكبار

أجسد عدة شخصيات فى «توأم روحى» وأنتهى من تصويره قريبا

ــ أتقنت اللهجة المصرية.. والتوانسة هاجمونى لأننى تحدثت بها فى أحد البرامج

ــ تمردت على جمالى فى السهام المارقة و«أوغسطينوس بن دموعها».. وأبتعد عن التكرار

ــ قررت الغياب عن دراما رمضان 2020 من أجل التفرغ للسينما

ــ هند صبرى الأكثر نجاحا فى مصر.. والسينما التونسية تواجه مشكلتى اللهجة والتوزيع



استطاعت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد أن تلفت إليها أنظار الجمهور المصرى خلال الأعمال التى شاركت بها على مدار السنوات القليلة الماضية سواء فى السينما أو الدراما التلفزيونية، أبرزها مسلسلى «نسر الصعيد» لمحمد رمضان، و«أبو جبل» لمصطفى شعبان، بجانب فيلم «الخلية» مع أحمد عز.

واستمرارا لهذا النجاح، تعيش عائشة حاليا حالة من النشاط الفنى فى السينما حيث تشارك فى بطولة فيلم «الفلوس» مع الفنانين تامر حسنى وزينة وخالد الصاوى، والذى ينافس فى موسم أفلام منتصف العام، كما تواصل تصوير دورها فى الفيلم الرومانسى «توأم روحى» مع المخرج عثمان أبولبن.

وعبرت عائشة خلال حوارها مع «الشروق» عن سعادتها بنجاح فيلم «الفلوس» والتى تجسد خلاله شخصية «هايلة» صديقة بطلة العمل زينة، مؤكدة أن الدور مختلف عما قدمته وهو ما شجعها لتقديم الشخصية بجانب الجماهيرية الكبيرة لنجم العمل تامر حسنى.

ــ فى البداية.. ما الذى جذبك فى شخصية «هايلة».. وماذا عن ردود الأفعال؟

ــ أعجبتنى تركيبة الشخصية وتحمست لها، لأننى دائما أبحث عن التجديد فى الأدوار التى أقدمها، وسعيدة بردود الأفعال التى جاءتنى من زملائى وأصدقائى الذين شاهدوا الفيلم، وكذلك ردود أفعال الجمهور إيجابية، وسعدت كثيرا بالعمل مع نجوم كبار مثل تامر حسنى وزينة وخالد الصاوى، لديهم شعبية كبيرة فى الوطن العربى، فالفيلم خطوة مهمة بالنسبة لى ويضعنى فى منطقة جديدة.

* وهل تابعتِ ردود الأفعال السلبية عن الفيلم؟

ــ هذا أمر طبيعى، فأى عمل معرض لأن ينال استحسان البعض ولا يرضى البعض الآخر، لكن الإيرادات الجيدة التى حققها الفيلم منذ بدء عرضه تؤكد نجاحه، بالإضافة إلى أن الجمهور لديه فى المطلق وجهة نظر تختلف عن النقاد والمتخصصين، فمثلا هناك أعمال جيدة لا تحقق إيرادات مرتفعة.

* وكيف كانت كواليس العمل؟

ــ الكواليس كانت مرحة للغاية، وسعدت بالعمل مع كل فريق العمل، وكانوا متعاونين للغاية، واستمتعت بالكواليس خاصة الشهر الذى قضيناه فى لبنان أصبحنا خلاله أصدقاء مقربين حتى بعد انتهاء التصوير.

* وهل أزعجك حذف عدد من مشاهدك فى الفيلم؟

ــ إطلاقا، لم يزعجنى ذلك، لأن المخرج لديه رؤيته الخاصة، ويعرف جيدا ما يناسب العمل.

* هل يشغلك ترتيب اسمك على التتر؟

ــ بالتأكيد وهذا حق أى فنان، لكن لم تصل لدرجة حدوث مشاكل مع زملائى خلال العمل كما تداول من قبل.

* وماذا عن فيلمك الجديد «توأم روحى»؟

ــ سعيدة جدا بالعمل مع الفنان حسن الرداد وكل فريق العمل، وبشكل خاص المخرج عثمان أبولبن الذى رشحنى للدور، وأقدم خلال الفيلم تجربة جديدة حيث أجسد أكثر من شخصية، وانتهينا من تصوير عدد كبير من المشاهد فى فرنسا، ويتبقى لنا 5 أيام تصوير فقط فى مصر.

والفيلم ينتمى لنوعية الأفلام الرومانسية، وأتوقع أن يحقق صدى جيدا لأنه حالة مختلفة نفتقدها فى السينما السنوات الأخيرة.



* وما سبب اعتذارك عن مسلسل «الأخ الكبير»؟

ــ لا أرغب فى تقديم أعمال تتجاوز عدد حلقاتها 30، والعمل ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهذا سيجعلنى مجهدة لذلك فضلت الانسحاب وأتمنى التوفيق لهم.

* وما حقيقة مشاركتك فى مسلسل «عالم افتراضى»؟

ــ العمل عرض على منذ عامين تقريبا، واعتذرت عنه أيضا لظروف خاصة.

* وهل ستشاركين فى موسم دراما رمضان 2020؟

ــ أغيب هذا العام عن رمضان، لانشغالى فى السينما، وسعيدة بالنجاحات التى حققتها خلال السنوات الماضية، فمسلسل «نسر الصعيد» حقق لى شهرة واسعة فى مصر، ومسلسل «أبو جبل» أكد هذا النجاح، وقررت التركيز بشكل كبير فى السينما خلال الفترة القادمة.

* وهل تعتبرين نفسك محظوظة بالعمل مع نجوم شباك؟

ــ بالتأكيد، كنت محظوظة بالمشاركة فى فيلم الخلية مع أحمد عز ورغم مساحة الدور إلا إنه كان سببا فى ترشيحى لمسلسل «نسر الصعيد» أمام محمد رمضان الذى كان سببا فى شهرتى فى مصر، لكن الحظ دائما يحتاج لاجتهاد، وأنا أبحث دائما عن التواجد فى أعمال مختلفة، فمثلا فى العام الذى شاركت فيه فى مسلسل نسر الصعيد قدمت «السهام المارقة»، لا أريد أن أقدم أعمالا تجارية فقط ولا أعمالا نخبوية فقط أريد أن أسير فى الاتجاهين بنفس المقدار.

* وهل لديك خطوط حمراء فى أى دور؟

ــ بالتأكيد، تتمثل فى تركيبة الدور أن يكون بعيدا عن السطحية والتكرار.

* وهل ترين أن جمالك يحصرك فى نوعية معينة من الأدوار؟

ــ ليس صحيحا، لأننى حاولت التمرد على ذلك فى أكثر من عمل، فقدمت مسلسل «السهام المارقة» وكان شديد البعد عن شكلى، وكذلك فيلم «أوغسطينوس بن دموعها» قدمت القديسة مونيكا وكانت سيدة عجوز، كما أسعى لعدم تكرار أدوارى.

* وماذا عن علاقتك بالسوشيال ميديا؟

ــ السوشيال ميديا أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة المشاهير، لكنها مليئة بالسلبيات، وساهمت فى أن يفقد الفنان هالته وبريقه لدى جمهوره، لأن تفاصيل حياته أصبحت متاحة 24 ساعة.

* وهل تعرضتِ لموقف أزعجك؟

ــ حدث أن تعرضت للانتقاد من بعض التوانسة بسبب التحدث باللهجة المصرية خلال أحد البرامج التلفزيونية، وبالرغم من إننى أقدر غيرتهم على بنت بلدهم، لكننى رديت بقسوة شديدة لأنى أرى أنه أمر طبيعى لأننى أعيش فى مصر، وضيفة خلال برنامج فى قناة مصرية.

* لكنك واجهتِ صعوبات فى اللهجة المصرية فى البداية فكيف تغلبتِ عليها؟

ــ بالفعل، واجهت صعوبات كبيرة فى اللهجة المصرية فى البداية، فخلال مسلسل «ألف ليلة وليلة» لم أتمكن من الحديث بها بشكل جيد، لكننى كنت محظوظة لأن الدور لم يتطلب ذلك، وبعد استقرارى فى القاهرة تعلمتها بالممارسة وأتقنتها بشكل كبير، كذلك تدربت عليها فى جلسات لتعلم الإلقاء بسبب اختلاف مخارج الحروف بين اللهجتين المصرية والتونسية.

* ومن ترين أكثر الفنانين التوانسة نجاحا فى مصر؟

ــ بدون شك هند صبرى أكثر التوانسة نجاحا فى مصر، وأحبها كثيرا على المستوى الشخصى، وسعيدة كذلك بنجاح الفنانين التوانسة فهم مجتهدون ولديهم قبول كبير عند الجمهور المصرى.

* ومن وجهة نظرك.. ماذا ينقص السينما التونسية للمنافسة عربيا؟

ــ السينما التونسية هى سينما نخبوية، وحققت نجاحا كبيرا السنوات الماضية خلال مشاركتها فى المهرجانات الدولية، لكنها تواجه مشكلتى اللهجة والتوزيع، وتحتاج لتواجد أكبر لنوعية الأفلام التجارية.

* وكيف كانت 2019 فى حياة عائشة؟

ــ لم يكن عاما جيدا على الإطلاق، فقدت خلاله على المستوى الإنسانى أشخاصا قريبين منى، كما فقدنا قامات فنية كبيرة، لكنها كانت جيدة على المستوى العملى إلى حد كبير، ومتفائلة بـ 2020، وأشعر أن بها تعويضا كبيرا على جميع المستويات.