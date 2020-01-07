تراجع عجز الميزان التجاري لأمريكا إلى أقل مستوى له منذ 2016

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي إلى أقل مستوى له منذ ثلاث سنوات مع نمو الصادرات في ظل تراجع حدة الحرب التجارية مع الصين، في حين تراجعت الواردات إلى أقل مستوياتها منذ 2017.

وذكرت وزارة التجارة أن عجز ميزان تجارة السلع والخدمات خلال نوفمبر الماضي بلغ 1ر43 مليار دولار مقابل 9ر46 مليار دولار في الشهر السابق، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم يبلغ 6ر43 مليار دولار.

وذكرت بلومبرج أن الأرقام تشير إلى أن العجز تراجع خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لأول مرة منذ 2013، بما يعكس التراجع السريع في الواردات من الصين في أعقاب الرسوم التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على السلع الصينية، إلى جانب تحول الولايات المتحدة إلى دولة مصدرة فعليا للنفط.

وأشار تقرير وزارة التجارة إلى أن قطاع التجارة يسير في اتجاه المساهمة في نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعد أن كان عنصرا سلبيا بالنسبة للنمو خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي.

وبحسب بيانات بلومبرج، تراجع عجز ميزان تجارة السلع بين الولايات المتحدة والصين خلال نوفمبر الماضي إلى 6ر25 مليار دولار وهو أقل مستوى له منذ 2013. وقد زادت الصادرات الأمريكية إلى الصين خلال الشهر نفسه بمقدار 4ر1 مليار دولار وهي أكبر زيادة شهرية من فبراير الماضي، في حين واصلت الواردات تراجعها للشهر السادس على التوالي.

وبلغ عجز الميزان التجاري للسلع والخدمات للولايات المتحدة خلال أول 11 شهرا من العام الماضي 563 مليار دولار مقابل 9ر566 مليار دولار في الفترة نفسها من 2018. وبلغ عجز ميزان تجارة السلع 2ر791 مليار دولار مقابل 4ر806 مليار دولار خلال الفترة نفسها.