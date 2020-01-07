«العربية»: بدء دفن سليماني بعد التأجيل بسبب حادث التدافع

أفادت فضائية «العربية» عن بدء دفن قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في مدينة كرمان الإيرانية، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء.

وتم تأجيل دفن الجثمان، في وقت سابق من اليوم، بسبب حادث التدافع الذي أدى إلى مقتل 35 شخصًا وإصابة 48، نقلًا عن التليفزيون الإيراني.

واستهدفت عملية أمريكية منظمة باستخدام الطائرات المسيرة، يوم الجمعة الماضي، عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.