الجيش الليبي: الخطر بعيد عن الهلال النفطي

قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، إن الجيش قام بتأمين الهلال النفطي، مؤكدا أن الخطر بعيد عن المنطقة.

وأضاف المسماري - في مقابلة مع قناة "الحدث" - أن الجيش الليبي يحاول تثبيت مواقعه داخل سرت بعد تحريرها، لافتا إلى أن عملية سرت كانت خاطفة نتيجة الخطة التي هدفت لتجنب القتال داخل المدينة.

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي عن أنه لا نية للتوجه إلى مصراتة في الوقت الحالي.

وكان الجيش الليبي، أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن قواته تقدمت إلى ما بعد مدينة سرت، للسيطرة على مواقع جديدة.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على فيسبوك، أن الوحدات العسكرية تتقدم إلى ما بعد مدينة سرت وتبسط سيطرتها على مواقع جديدة غرب المدينة.

من جهته، أعلن رئيس أركان القوات البحرية الليبية، فرج المهدوي، بدء تقدم قوات الجيش الليبي نحو مدينة مصراتة التي تسيطر عليها أقوى الميليشيات المسلّحة التابعة للوفاق وأكثرها عددا، وذلك بعد سيطرته، أمس الاثنين، بالكامل على مدينة سرت الاستراتيجية.

وكانت قوات الجيش الليبي قد أحكمت السيطرة على مدينة سرت الساحلية (450 كلم شرق طرابلس و250 كلم على مصراتة)، التي كانت تحت نفوذ "قوة حماية وتأمين سرت" التابعة لقوات الوفاق، بعد عملية عسكرية خاطفة ومفاجئة، وضعت الجيش وجهاً لوجه مع مدينة مصراتة ذات الثقل العسكري والسياسي وحتى الاقتصادي في الغرب الليبي.