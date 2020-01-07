وزيرة الدفاع الألمانية: نقل الجنود من العراق إجراء أمني

وصفت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور نقل جنود الجيش الألماني من العراق إلى الأردن والكويت بأنه إجراء أمني.

وخلال حضورها الاجتماع الشتوي المغلق لنواب البرلمان من أعضاء الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، قالت زعيمة حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء إنه لا ينبغي تعريض الجنود الذين ليست هناك حاجة مباشرة إليهم، إلى مخاطر لا لزوم لها.

وكانت دول أخرى اتخذت نفس الإجراءات.

وأكدت الوزيرة أن الجنود يمكن أن يعودا إلى العراق في أي وقت إذا تطلب الأمر ذلك.

وكان جزء من الجنود الألمان المتواجدين في العراق قد تم نقلهم في وقت سابق إلى الأردن والكويت بسبب التوترات في الشرق الأوسط بعد مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني في غارة أمريكية على موقع بالقرب من مطار بغداد نهاية الخميس الماضي.

ودعت كرامب-كارنباور كل الأطراف إلى التهدئة، وقالت إن التركيز الأول يجب أن ينصب على عدم حدوث مزيد من التصعيدات، وقالت إن إيران تتحمل المسؤولية في هذا الشأن على نحو خاص.

ولفتت الوزيرة إلى أن بلادها ستستخدم كل الوسائل والقنوات الدبلوماسية من أجل الإسهام في التهدئة.

وأكدت كرامب-كارنباور ضرورة مواصلة الحرب المشتركة على داعش، مشيرة إلى أن التحالف الدولي المناوئ لداعش لا يزال موجودا والأهداف لا تزال سارية، وحذرت من أن داعش لم تتم هزيمته بشكل نهائي ودائم بعد.

وفي نفس السياق، قالت الوزيرة الألمانية إن الأهداف الخاصة بمهمة تدريب القوات العراقية على بناء هياكل أمنية قوية، لم تتحقق بعد بشكل نهائي.

وشددت الوزيرة على أن قوات بلادها متواجدة في العراق بناء على دعوة من الحكومة العراقية وقالت إنه إذا تغير شيء في هذا الأمر، فإنه سيتعين القبول به.