مايك بومبيو: كل ما سنتخذه من قرارات ضد إيران سيكون منسجما مع القوانين الدولية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، «إن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران حتى لا تسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي».

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن «واشنطن تمارس ضغطًا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا على إيران حتى تغير سياساتها الداعمة للإرهاب».

وأكد أن «كل ما ستتخذه الولايات المتحدة من قرارات ضد إيران سيكون منسجما مع القوانين الدولية والأميركية»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

واستهدفت عملية أمريكية منظمة باستخدام الطائرات المسيرة، يوم الجمعة الماضي، عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.

ومن جانبها توعدت إيران برد قاس، في الوقت والمكان المناسبين، على مقتل قاسم سليماني، الذي يعتبر الرجل الثاني هناك بعد علي خامنئي.