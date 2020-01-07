السيناتور الجمهوري راند بول: أمريكا أقل أمنا بعد قتل سليماني

قال السيناتور راند بول الذي ينتمي إلى حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوري اليوم الثلاثاء إن تعرض الولايات المتحدة لهجمات أصبح أكثر ترجيحا في أعقاب قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأفادت اليوم وكالة (بلومبرج) للأنباء بأن تصريحات بول، حليف ترامب، جاءت بعد وفاة حوالى 50 شخصا وإصابة 213 آخرين في حادث تدافع خلال جنازة سليماني.

وذكرت الوكالة أن المأساة اتضحت مع إعلان إيران أنها تقوم بتقييم 13 سيناريو للرد. وتسبب مقتل سليماني في تصاعد حالة التوتر في المنطقة حيث تتأهب الولايات المتحدة وحلفاؤها للرد الإيراني وتستمر التساؤلات بشأن القوات الأمريكية في العراق التي تم نشرها لقتال تنظيم داعش ولتحقيق التوازن في مقابل التأثير الكبير لإيران.

وصرح السيناتور بول وهو سياسي جمهوري من ولاية كنتاكي لشبكة "فوكس نيوز" قائلا إن "الشخص الذي حل محل سليماني، كان مساعده لمدة 22 عاما وهو متشدد والآن دولة إيران كلها تسعى للانتقام".

وتابع "لذلك إذا كنت تسألون أنفسكم عما إذا كانت ستقع هجمات ضد أمريكا.. أعتقد أنه من المرجح للغاية أن تقع هجمات الآن بعد موته ".

وأوضح أن قتل سليماني "أعادنا كثيرا للوراء"، وأصبحت الدبلوماسية غير مطروحة على الطاولة".

وأضاف "الخيار الوحيد الآن هو التصعيد العسكري".